Фетисов: Ночная хоккейная лига даёт толчок к развитию спортивной инфраструктуры

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал о развитии хоккея в России, отметив, что проведение в стране Ночной хоккейной лиги способствует росту популярности этого вида спорта.



«Ночная хоккейная лига даёт толчок к развитию спортивной инфраструктуры. В Челябинске, Казани, Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге уже построены катки по грантам, которые Лига вручала победителям соревнований. НХЛ – уникальный проект со всех точек зрения», — сказал Фетисов.

Ранее стало известно, что девятый сезон Ночной хоккейной лиги станет рекордным по числу участников. Генеральным партнёром НХЛ является компания «Норникель».