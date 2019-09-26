Фетисов: Ночная хоккейная лига даёт толчок к развитию спортивной инфраструктуры
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал о развитии хоккея в России, отметив, что проведение в стране Ночной хоккейной лиги способствует росту популярности этого вида спорта.
«Ночная хоккейная лига даёт толчок к развитию спортивной инфраструктуры. В Челябинске, Казани, Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге уже построены катки по грантам, которые Лига вручала победителям соревнований. НХЛ – уникальный проект со всех точек зрения», — сказал Фетисов.
Ранее стало известно, что девятый сезон Ночной хоккейной лиги станет рекордным по числу участников. Генеральным партнёром НХЛ является компания «Норникель».
- 26 сентября 2019
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