Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

СКА — «Салават Юлаев»: Ткачёв открыл счёт спустя 18 секунд после начала матча

СКА — «Салават Юлаев»: Ткачёв открыл счёт спустя 18 секунд после начала матча
Хоккей / КХЛ 0

СКА принимает в Санкт-Петербурге «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Питерцы открыли счёт спустя 18 секунд после стартового вбрасывания. Автором заброшенной шайбы стал нападающий Владимир Ткачёв, поразивший ворота своего бывшего клуба.

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте КХЛ.

СКА:

Мельничук (Налимов);
Дыбленко — Зуб, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;
Зубарев — Рундблад, Кагарлицкий — Бывальцев — Карпов;
Рукавишников — Галенюк, Якупов — Коскиранта — Дергачёв;
Земчёнок, Подколзин — Кемппайнен — Кетов, Кузьменко.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);
Ларсен — Панин, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;
Мухамадуллин — Коледов, Сошников — Бурмистров — Баранов;
Семёнов — Гареев, Картаев — Хохряков — Амиров;
Сергеев — Пашнин, Жарков — Кадейкин — Майоров.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент