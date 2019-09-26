СКА — «Салават Юлаев»: Ткачёв открыл счёт спустя 18 секунд после начала матча

СКА принимает в Санкт-Петербурге «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Питерцы открыли счёт спустя 18 секунд после стартового вбрасывания. Автором заброшенной шайбы стал нападающий Владимир Ткачёв, поразивший ворота своего бывшего клуба.

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте КХЛ.

СКА:



Мельничук (Налимов);

Дыбленко — Зуб, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;

Зубарев — Рундблад, Кагарлицкий — Бывальцев — Карпов;

Рукавишников — Галенюк, Якупов — Коскиранта — Дергачёв;

Земчёнок, Подколзин — Кемппайнен — Кетов, Кузьменко.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Ларсен — Панин, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;

Мухамадуллин — Коледов, Сошников — Бурмистров — Баранов;

Семёнов — Гареев, Картаев — Хохряков — Амиров;

Сергеев — Пашнин, Жарков — Кадейкин — Майоров.