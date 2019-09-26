Тарасенко: чемпионский перстень нужно застраховать и хранить дома в сейфе

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко вспомнил победу в Кубке Стэнли и рассказал, где лучше хранить чемпионский перстень.



«Естественно, когда выиграли Кубок Стэнли, — лучший момент. Точнее, момент осознания, что он достанется нам. Когда сбрасываешь перчатки и бежишь к вратарю, это момент, о котором мечтаешь всю жизнь. А перед этим был долгий, изматывающий плей-офф. Мы сыграли 26 матчей.



Чемпионский перстень нужно хранить дома в сейфе. Застраховать и хранить. Правда, нам их пока не выдали, ждём. Выпячивать такие украшения — не мой стиль. Кому надо, тот знает. Если будут какие-то мероприятия, на которые надо его надеть, можно и надеть. Но вопрос в том, буду ли я выпендриваться с перстнем. Нет, не буду», — приводит слова Тарасенко официальный сайт НХЛ.

Тарасенко: одного Кубка Стэнли «Сент-Луису» недостаточно, мы хотим ещё