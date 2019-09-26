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«Нефтехимик» проиграл по буллитам «Куньлуню»

«Нефтехимик» проиграл по буллитам «Куньлуню»
Хоккей / КХЛ 0

«Нефтехимик» принимал в Нижнекамске «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 4:3 Б в пользу гостей.

«Драконы» открыли счёт уже на 3-й минуте встречи стараниями Лукаса Локхарта. «Волки» восстановили равновесие спустя минуту — Павел Куликов отметился точным броском в большинстве. На второй минуте третьего периода Степан Захарчук реализовал численный перевес и вывел хозяев вперёд. Брэндон Ип сравнял счёт, а спустя полторы минуты Эндрю Миллер вывел гостей вперёд, на что «Нефтехимик» ответил голом Павла Порядина. В серии буллитов удача оказалась на стороне гостей.

28 сентября «Нефтехимик» примет на своей площадке хоккеистов минского «Динамо», а «Куньлунь» в этот же день сыграет в Казани с «Ак Барсом».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 сентября 2019, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 4
Б
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Локхарт (Кракнелл, Вонг) – 02:50' (5x5)   1:1 Куликов (Захарчук) – 03:56' (5x4)   2:1 Захарчук (Рясенский) – 41:53' (5x4)   2:2 Ип (Вольски, Миллер) – 49:40' (5x5)   2:3 Миллер – 51:08' (5x5)   3:3 Порядин (Митчелл, Уайт) – 52:57' (5x5)   3:4 Вонг – 65:00' ( ПБ)
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