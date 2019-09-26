«Нефтехимик» проиграл по буллитам «Куньлуню»

«Нефтехимик» принимал в Нижнекамске «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 4:3 Б в пользу гостей.
«Драконы» открыли счёт уже на 3-й минуте встречи стараниями Лукаса Локхарта. «Волки» восстановили равновесие спустя минуту — Павел Куликов отметился точным броском в большинстве. На второй минуте третьего периода Степан Захарчук реализовал численный перевес и вывел хозяев вперёд. Брэндон Ип сравнял счёт, а спустя полторы минуты Эндрю Миллер вывел гостей вперёд, на что «Нефтехимик» ответил голом Павла Порядина. В серии буллитов удача оказалась на стороне гостей.
28 сентября «Нефтехимик» примет на своей площадке хоккеистов минского «Динамо», а «Куньлунь» в этот же день сыграет в Казани с «Ак Барсом».
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.
- 26 сентября 2019
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