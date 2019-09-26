«Спартак» во второй раз в сезоне обыграл «Автомобилист», Гудачек оформил шат-аут

«Спартак» принимал в Москве «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Олега Знарка.



Первую заброшенную шайбу в матче зрители увидели только на 39-й минуте, после того как Мартиньш Карсумс огорчил гостевую команду, и этот гол оказался единственным. Голкипер хозяев Юлиус Гудачек отметился шат-аутом.



Московский клуб во второй раз в сезоне обыграл «Автомобилист». Уральская команда потерпела третье поражение подряд, а столичный клуб победил во второй раз в последних трёх встречах регулярного чемпионата. 28 сентября «Спартак» встретится в Балашихе с «Авангардом», а «Автомобилист» в этот же день сыграет в гостях с «Йокеритом».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.