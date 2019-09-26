Йоонас Кемппайнен набрал первое очко в составе СКА

СКА принимал в Санкт-Петербурге «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Алексея Кудашова. Питерский клуб прервал серию из двух поражений.

Нападающий СКА Йоонас Кемппайнен отметился первым набранным очком в составе питерского клуба. Финский форвард записал на свой счёт результативную передачу в концовке встречи, поучаствовав в голе Евгения Кетова в пустые ворота. Кемппайнен перешёл в питерский клуб как раз из «Салавата Юлаева».

«Армейцы» вышли вперёд спустя 18 секунд после стартового выбрасывания стараниями Владимира Ткачёва, огорчившего свою бывшую команду. Уфимцы отыгрались в начале второго игрового отрезка благодаря голу Теэму Хартикайнена. В концовке периода Сергей Плотников воспользовался ошибкой Александра Кадейкин и вернул лидерство хозяевам. На 54-й минуте преимущество хозяев укрепил Наиль Якупов. В концовке Евгений Кетов отправил шайбу в пустые ворота.