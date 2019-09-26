Фанатка зазывала игрока, Гудачеку попали шайбой в шлем. Фото победы «Спартака»

26 сентября в Москве на льду стадиона «ЦСКА Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Спартак» одержал победу над «Автомобилистом». Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственную заброшенную шайбу в матче зрители увидели только на 39-й минуте, после того как Мартиньш Карсумс огорчил гостевую команду. Голкипер хозяев Юлиус Гудачек отметился шат-аутом.



Московский клуб во второй раз в сезоне обыграл «Автомобилист». Уральская команда потерпела третье поражение подряд, а столичный клуб победил во второй раз в последних трёх встречах регулярного чемпионата. 28 сентября «Спартак» встретится в Балашихе с «Авангардом», а «Автомобилист» в этот же день — в гостях с «Йокеритом».

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Автомобилист» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова