Кудашов: спросите Мельничука, фирменный ли его стиль — отражать шайбу головой
Главный тренер СКА Алексей Кудашов поделился мнением о домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Салаватом Юлаевым» (4:1). Питерский клуб прервал серию из двух поражений.
«Результатом довольны, но игра получилась не цельной. В середине сбросили обороты, и был небольшой провальчик. Плохое большинство там было, оно нас встрепенуло. После этого всё выровнялось, взяли игру под контроль.
Гол Ткачёва быстрый, но не знаю статистику, самый ли это быстрый гол в моих командах, не помню.
У Мельничука спросите, фирменный ли это его стиль — отражать шайбу головой. На самом деле сейчас многие вратари головой отбивают, потому что шлемы позволяют», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
«Будущая звезда КХЛ» сидит на лавке. Кузьменко нет места в СКА?
В прошлом сезоне все думали, что питерцы выиграли от обмена с ЦСКА, но сейчас форвард не попадает даже в заявку.
- 26 сентября 2019
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