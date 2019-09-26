Кудашов: спросите Мельничука, фирменный ли его стиль — отражать шайбу головой

Главный тренер СКА Алексей Кудашов поделился мнением о домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Салаватом Юлаевым» (4:1). Питерский клуб прервал серию из двух поражений.



«Результатом довольны, но игра получилась не цельной. В середине сбросили обороты, и был небольшой провальчик. Плохое большинство там было, оно нас встрепенуло. После этого всё выровнялось, взяли игру под контроль.

Гол Ткачёва быстрый, но не знаю статистику, самый ли это быстрый гол в моих командах, не помню.



У Мельничука спросите, фирменный ли это его стиль — отражать шайбу головой. На самом деле сейчас многие вратари головой отбивают, потому что шлемы позволяют», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.