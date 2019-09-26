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Кудашов: спросите Мельничука, фирменный ли его стиль — отражать шайбу головой

Кудашов: спросите Мельничука, фирменный ли его стиль — отражать шайбу головой
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер СКА Алексей Кудашов поделился мнением о домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Салаватом Юлаевым» (4:1). Питерский клуб прервал серию из двух поражений.

«Результатом довольны, но игра получилась не цельной. В середине сбросили обороты, и был небольшой провальчик. Плохое большинство там было, оно нас встрепенуло. После этого всё выровнялось, взяли игру под контроль.

Гол Ткачёва быстрый, но не знаю статистику, самый ли это быстрый гол в моих командах, не помню.

У Мельничука спросите, фирменный ли это его стиль — отражать шайбу головой. На самом деле сейчас многие вратари головой отбивают, потому что шлемы позволяют», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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В прошлом сезоне все думали, что питерцы выиграли от обмена с ЦСКА, но сейчас форвард не попадает даже в заявку.
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