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Цулыгин: понимаю, почему у Маннинена не получается, но объяснять не буду

Цулыгин: понимаю, почему у Маннинена не получается, но объяснять не буду
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился мнением о матче со СКА (1:4).

«Было не очень хорошее начало, в первой смене пропустили гол. Потом пришли в себя, до концовки второго периода играли неплохо. Так получилось, что потом пропустили ненужный гол, в третьем периоде пытались отыграться, но не смогли реализовать свои шансы, большинство не сработало. В конце пропустили контратаку, этим голом СКА уже поставил точку. Двигаемся дальше.

Не задумывался о том, пошёл бы сейчас на обмен Маннинена и Кемппайнена. У нас есть Маннинен, с которым мы должны работать, налаживать взаимопонимание в его тройке и идти вперёд. Есть понимание, почему у него не получается с его партнёрами, но объяснять не буду», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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