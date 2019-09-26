Цулыгин: понимаю, почему у Маннинена не получается, но объяснять не буду

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился мнением о матче со СКА (1:4).
«Было не очень хорошее начало, в первой смене пропустили гол. Потом пришли в себя, до концовки второго периода играли неплохо. Так получилось, что потом пропустили ненужный гол, в третьем периоде пытались отыграться, но не смогли реализовать свои шансы, большинство не сработало. В конце пропустили контратаку, этим голом СКА уже поставил точку. Двигаемся дальше.
Не задумывался о том, пошёл бы сейчас на обмен Маннинена и Кемппайнена. У нас есть Маннинен, с которым мы должны работать, налаживать взаимопонимание в его тройке и идти вперёд. Есть понимание, почему у него не получается с его партнёрами, но объяснять не буду», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 26 сентября 2019
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