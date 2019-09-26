Знарок: игроки «Спартака» проявили характер и самоотверженность
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (1:0).
«Хороший матч, нервный. Пытались выиграть, что-то получалось, что-то — нет, но самое главное, что проявили характер. Думаю, ребята проявили самоотверженность. Есть у нас проблемы с глубиной состава, да и с травмированными игроками. Хорошо, что ребята помогли Гудачеку. У него был первый матч после паузы, давно он не играл. Парни заблокировали много бросков. Рады, что взяли два очка.
Ну что значит — ожидали или нет, что Гудачек сразу отыгрывает на ноль? Надеялись. Попросили ребят, чтобы помогли ему. Тяжело Юлиусу было войти в игру. Хорошо получилось», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Знарок не смог сдержать разочарование после очередной ошибки вратаря «Спартака»
- 26 сентября 2019
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