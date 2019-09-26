Плотников — о голе: Дацюк отдал мне частичку энергии

Капитан СКА Сергей Плотников поделился эмоциями после домашнего матча с «Салаватом Юлаевым» (4:1).



«Быстрый гол на ход матча не повлиял. Мы были готовы начать сильно и весь матч отыграть в полную силу. Где-то не хватало, удаления сбивали ритм, но в целом мы идем в правильно направлении. Вселился ли в меня Дацюк в моменте с моим голом? Он как раз вышел (после травмы) и отдал мне частичку энергии.



С «Витязем» много бросали, но не забивали — отсюда и поражение. С ЦСКА сыграли намного лучше, начали двигаться в правильном направлении. Больше держали шайбу, больше двигались. Сыграли неплохо, но по буллитам уступили — лотерея. Сегодняшний матч показал, что мы можем играть лучше. Надо прибавлять в следующих матчах и отталкиваться от таких игр, как против «Салавата», — передаёт слова Плотникова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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Посмотреть видео гола можно на официальном сайте КХЛ.