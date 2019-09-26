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Якупов: после гола на 18-й секунде СКА стало психологически легче прессинговать

Якупов: после гола на 18-й секунде СКА стало психологически легче прессинговать
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий СКА Наиль Якупов подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (4:1).

«Интересный матч, играли две атакующие команды. Временами было очень свободно, было много большинства. У нас была задача — сразу навязать свою игру, идти в атаку. Может быть, не ожидали, что ребята так быстро забьют. Гол на 18-й секунде придал уверенности. Потом было психологически легче прессинговать «Салават».

Даже не помню, когда у нас в последний раз было два поражения подряд, тем более дома, при своих болельщиках. Сегодня был переломный момент. Но уже через день игра — расслабляться не стоит. «Динамо» ещё агрессивнее. Лёгкой игры не будет», — передаёт слова Якупова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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