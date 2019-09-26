Якупов: после гола на 18-й секунде СКА стало психологически легче прессинговать

Нападающий СКА Наиль Якупов подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (4:1).



«Интересный матч, играли две атакующие команды. Временами было очень свободно, было много большинства. У нас была задача — сразу навязать свою игру, идти в атаку. Может быть, не ожидали, что ребята так быстро забьют. Гол на 18-й секунде придал уверенности. Потом было психологически легче прессинговать «Салават».



Даже не помню, когда у нас в последний раз было два поражения подряд, тем более дома, при своих болельщиках. Сегодня был переломный момент. Но уже через день игра — расслабляться не стоит. «Динамо» ещё агрессивнее. Лёгкой игры не будет», — передаёт слова Якупова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Будущая звезда КХЛ» сидит на лавке. Кузьменко нет места в СКА? В прошлом сезоне все думали, что питерцы выиграли от обмена с ЦСКА, но сейчас форвард не попадает даже в заявку.