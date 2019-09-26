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Легендарный форвард «Монреаля» Лафлёр перенёс операцию на сердце

Легендарный форвард «Монреаля» Лафлёр перенёс операцию на сердце
Хоккей / НХЛ 0

Легендарный в прошлом канадский нападающий Ги Лафлёр перенёс операцию по шунтированию. Об этом сообщает официальный сайт «Монреаль Канадиенс».

«Ги Лафлёр перенёс операцию по шунтированию сердца в Центральном госпитале университета Монреаля. Процедура была необходима после медицинского обследования, которое выявило проблемы с сердцем. Операция прошла успешно, и врачи прогнозируют полное восстановление через несколько месяцев. Хотелось бы поблагодарить всю медицинскую команду, а также персонал университета Монреаля. Больше не будем давать никаких комментариев по этому поводу», — гласит заявление на официальном сайте «Монреаля».

68-летний Лафлёр является шестикратным победителем Кубка Стэнли (1973, 1976, 1977, 1978, 1979), двукратным обладателем Харт Трофи (1977, 1978), обладателем Конн Смайт Трофи (1977). В 1988 году был включён в Зал хоккейной славы в Торонто.

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