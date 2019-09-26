Легендарный форвард «Монреаля» Лафлёр перенёс операцию на сердце

Легендарный в прошлом канадский нападающий Ги Лафлёр перенёс операцию по шунтированию. Об этом сообщает официальный сайт «Монреаль Канадиенс».
«Ги Лафлёр перенёс операцию по шунтированию сердца в Центральном госпитале университета Монреаля. Процедура была необходима после медицинского обследования, которое выявило проблемы с сердцем. Операция прошла успешно, и врачи прогнозируют полное восстановление через несколько месяцев. Хотелось бы поблагодарить всю медицинскую команду, а также персонал университета Монреаля. Больше не будем давать никаких комментариев по этому поводу», — гласит заявление на официальном сайте «Монреаля».
68-летний Лафлёр является шестикратным победителем Кубка Стэнли (1973, 1976, 1977, 1978, 1979), двукратным обладателем Харт Трофи (1977, 1978), обладателем Конн Смайт Трофи (1977). В 1988 году был включён в Зал хоккейной славы в Торонто.
- 26 сентября 2019
-
23:01
-
22:46
-
22:46
-
22:43
-
22:41
-
22:35
-
22:33
-
22:30
-
22:27
-
22:19
-
22:11
-
21:58
-
21:52
-
21:51
-
21:46
-
21:39
-
21:38
-
20:39
-
20:29
-
20:20
-
19:37
-
19:30
-
19:30
-
19:28
-
19:01
-
19:00
-
18:50
-
18:43
-
18:11
-
17:53
-
17:21
-
17:11
-
16:31
-
16:18
-
16:00