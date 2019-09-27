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Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

26 сентября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось шесть матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги

«Амур» — «Адмирал» — 1:2

КХЛ - регулярный чемпионат
26 сентября 2019, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Витасек (Зогорна, Файзуллин) – 10:51' (5x4)   1:1 Стрельцов (Островский, Ломако) – 22:45' (5x5)   1:2 Лалонд (Альмквист, Вихарев) – 37:21' (5x4)

«Нефтехимик» — «Куньлунь Ред Стар» — 3:4 Б

КХЛ - регулярный чемпионат
26 сентября 2019, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 4
Б
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Локхарт (Кракнелл, Вонг) – 02:50' (5x5)   1:1 Куликов (Захарчук) – 03:56' (5x4)   2:1 Захарчук (Рясенский) – 41:53' (5x4)   2:2 Ип (Вольски, Миллер) – 49:40' (5x5)   2:3 Миллер – 51:08' (5x5)   3:3 Порядин (Митчелл, Уайт) – 52:57' (5x5)   3:4 Вонг – 65:00' ( ПБ)

«Северсталь» — «Динамо» Мн — 3:2 Б

КХЛ - регулярный чемпионат
26 сентября 2019, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 2
Б
Динамо Мн
Минск
0:1 Принс (Шор, Пулккинен) – 28:02' (5x5)   1:1 Алексеев (Хабаров, Яковлев) – 33:28' (5x5)   1:2 Шор (Принс) – 35:38' (5x5)   2:2 Трубачёв (Кудако, Вовченко) – 38:07' (5x4)   3:2 Галимов – 65:00' ( ПБ)

СКА — «Салават Юлаев» — 4:1

КХЛ - регулярный чемпионат
26 сентября 2019, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Ткачёв (Плотников) – 00:18' (5x5)   1:1 Хартикайнен (Умарк, Маннинен) – 23:10' (5x5)   2:1 Плотников – 37:22' (5x5)   3:1 Якупов (Кагарлицкий, Рукавишников) – 53:20' (5x5)   4:1 Кетов (Лехтеря, Кемппайнен) – 58:19' (en)

«Спартак» — «Автомобилист» — 1:0

КХЛ - регулярный чемпионат
26 сентября 2019, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 0
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Карсумс (Юньков, Гришин) – 38:06' (5x5)

ХК «Сочи» — «Динамо» М — 3:4

КХЛ - регулярный чемпионат
26 сентября 2019, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Петерссон (Яшкин, Шипачёв) – 05:42' (5x5)   0:2 Кулёмин (Ефремов) – 13:55' (5x5)   1:2 Коллинз (Стрёмвалль, Росен) – 18:31' (5x4)   1:3 Шипачёв (Хиетанен, Чайковски) – 29:37' (5x4)   2:3 Стрёмвалль (Бертильссон) – 35:09' (5x4)   2:4 Хиетанен (Чайковски, Петерссон) – 35:51' (5x5)   3:4 Шмелёв – 54:58' (5x5)

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.

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