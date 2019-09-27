Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

26 сентября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось шесть матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги
«Амур» — «Адмирал» — 1:2
«Нефтехимик» — «Куньлунь Ред Стар» — 3:4 Б
«Северсталь» — «Динамо» Мн — 3:2 Б
СКА — «Салават Юлаев» — 4:1
«Спартак» — «Автомобилист» — 1:0
ХК «Сочи» — «Динамо» М — 3:4
Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.
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