Крикунов — о матче с ХК «Сочи»: такие встречи — головная боль для тренеров
Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги выездного матча с ХК «Сочи» (4:3).
«Игра получилась интересной. Зрителей как раз много было, и для них была игра интересной, веселой. А для тренеров — головная боль. В принципе, начали мы хорошо, но в третьем периоде наделали ошибок и чуть-чуть не потеряли всё. Начали, видимо, сохранять счёт, нанесли за весь третий период три броска по воротам. Это ещё с моментом Афиногенова. Хорошо очень на последнем рубеже сыграл Ваня Бочаров, выручил команду. Хорошо, что так закончили», — приводит слова Крикунова официальный сайт «Сочи».
28 сентября бело-голубые встретятся в Санкт-Петербурге со СКА, а команда Сергея Зубова 29-го числа сыграет на выезде с «Торпедо».
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