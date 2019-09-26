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Крикунов — о матче с ХК «Сочи»: такие встречи — головная боль для тренеров

Крикунов — о матче с ХК «Сочи»: такие встречи — головная боль для тренеров
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги выездного матча с ХК «Сочи» (4:3).

«Игра получилась интересной. Зрителей как раз много было, и для них была игра интересной, веселой. А для тренеров — головная боль. В принципе, начали мы хорошо, но в третьем периоде наделали ошибок и чуть-чуть не потеряли всё. Начали, видимо, сохранять счёт, нанесли за весь третий период три броска по воротам. Это ещё с моментом Афиногенова. Хорошо очень на последнем рубеже сыграл Ваня Бочаров, выручил команду. Хорошо, что так закончили», — приводит слова Крикунова официальный сайт «Сочи».

28 сентября бело-голубые встретятся в Санкт-Петербурге со СКА, а команда Сергея Зубова 29-го числа сыграет на выезде с «Торпедо».

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