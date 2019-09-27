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Второй номер драфта-2017 Патрик пропустит старт сезона в НХЛ из-за мигрени

Второй номер драфта-2017 Патрик пропустит старт сезона в НХЛ из-за мигрени
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Нолан Патрик не поможет команде на старте регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Как сообщает пресс-служба «лётчиков», второй номер драфта-2017 пропустит начало сезона из-за мигрени.

«После консультации с медицинским персоналом клуба и специалистом Джеффри Катчером из университета Мичигана нападающему Нолану Патрику был поставлен диагноз — мигрень. Хоккеист не полетит с командой в Европу на первый матч регулярного чемпионата», — приводит слова генерального менеджера «Филадельфии» Чака Флетчера пресс-служба «лётчиков» в «Твиттере».

В сезоне-2018/19 Патрик принял участие в 72 матчах регулярного чемпионата. На его счету 13 заброшенных шайб и 18 результативных передач.

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