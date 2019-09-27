Гол Кучерова помог «Тампе» обыграть «Флориду» в предсезонном матче
«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Флориду Пантерз» в предсезонном матче НХЛ. Встреча состоялась на арене «Би-Би-энд-Ти-центр» во Флориде и завершилась со счётом 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) в пользу гостей.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились: Седрик Пакетт, Янни Гурд, Никита Кучеров и Стивен Стэмкос. У «Флориды» по голу забили форварды Оуэн Типпетт и Евгений Дадонов.
Видео гола Кучерова можно посмотреть в «Твиттере».
Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 21 бросок из 25. Хоккеисты «Тампы» Михаил Сергачёв и Александр Волков провели на льду 21.51 и 14.07 минут соответственно, но не смогли отметиться результативными действиями. Вратарь Андрей Василевский провёл матч в запасе.
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