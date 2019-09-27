Гол Кучерова помог «Тампе» обыграть «Флориду» в предсезонном матче

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Флориду Пантерз» в предсезонном матче НХЛ. Встреча состоялась на арене «Би-Би-энд-Ти-центр» во Флориде и завершилась со счётом 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) в пользу гостей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились: Седрик Пакетт, Янни Гурд, Никита Кучеров и Стивен Стэмкос. У «Флориды» по голу забили форварды Оуэн Типпетт и Евгений Дадонов.

Видео гола Кучерова можно посмотреть в «Твиттере».

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 21 бросок из 25. Хоккеисты «Тампы» Михаил Сергачёв и Александр Волков провели на льду 21.51 и 14.07 минут соответственно, но не смогли отметиться результативными действиями. Вратарь Андрей Василевский провёл матч в запасе.