В матче «Флорида» – «Тампа» Бобровский пропустил 4 шайбы
Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский отразил 21 бросок из 25 в выставочном матче с «Тампой-Бэй Лайтнинг» (2:4).
Поражение он «Лайтнинг» стало первым для россиянина в предсезонных матчах НХЛ.
Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский эту игру провел в запасе. Его сменщик Кертис Макиленни отбил 30 бросков из 32. В предыдущем матче против «Флориды Пантерз» (3:6) Василевский пропустил 6 шайб.
В составе «Лайтнинг» заброшенными шайбами отметились Седрик Пакетт (35-я минута), Янни Гурд (40), Никита Кучеров (54) и Стивен Стэмкос (54). У «Пантерз» отличились Оуэн Типпетт (17) и Евгений Дадонов (59).
В параллельной встрече «Детройт Ред Уингз» на домашней арене взял верх над «Сент-Луисом Блюз» — 4:1.
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