Тренер «Куньлуня» Фрейзер: нам повезло выиграть у«Нефтехимика»
Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Курт Фрейзер прокомментировал победу в матче КХЛ с «Нефтехимиком» (4:3 Б).
«Для нашей команды это была очень тяжёлая игра. Мы знали, что нам будет противостоять соперник, который очень много трудится на площадке и может играть на высоком уровне. Мы также знали, что это будет битва, и, к счастью, сумели сыграть достойно, довести дело до буллитов.
И вообще нам везёт, что у нас великолепные вратари. В итоге игра Смита решила исход сегодняшнего матча.
У нас по-прежнему есть проблема с дисциплиной, получаем очень много ненужных удалений. Надеюсь, нам рано или поздно удастся исправить это. В конце концов, это была прекрасная победа для нас», — приводит слова Фрейзера пресс-служба «Нефтехимика».
Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
- 27 сентября 2019
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