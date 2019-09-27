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Тренер «Куньлуня» Фрейзер: нам повезло выиграть у«Нефтехимика»

Тренер «Куньлуня» Фрейзер: нам повезло выиграть у«Нефтехимика»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Курт Фрейзер прокомментировал победу в матче КХЛ с «Нефтехимиком» (4:3 Б).

«Для нашей команды это была очень тяжёлая игра. Мы знали, что нам будет противостоять соперник, который очень много трудится на площадке и может играть на высоком уровне. Мы также знали, что это будет битва, и, к счастью, сумели сыграть достойно, довести дело до буллитов.

И вообще нам везёт, что у нас великолепные вратари. В итоге игра Смита решила исход сегодняшнего матча.

У нас по-прежнему есть проблема с дисциплиной, получаем очень много ненужных удалений. Надеюсь, нам рано или поздно удастся исправить это. В конце концов, это была прекрасная победа для нас», — приводит слова Фрейзера пресс-служба «Нефтехимика».

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
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