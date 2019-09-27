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Передача Любушкина помогла «Аризоне» выиграть у «Ванкувера»

Передача Любушкина помогла «Аризоне» выиграть у «Ванкувера»
Хоккей / КХЛ 0

«Аризона Койотс» на выезде обыграл «Ванкувер Кэнакс» в предсезонном матче НХЛ. Встреча состоялась на «Роджерс Арене» в Ванкувере и завершилась со счетом 4:2.

В составе «Аризоны» результативной передачей отметился защитник Илья Любушкин. Голкипер Иван Просветов провел весь матч в запасе. Форвард «Ванкувера» Николай Голдобин отыграл 13.25 и заработал показатель полезности «-1».

Новый сезон в регулярном чемпионате НХЛ стартует в ночь на 3 октября мск. «Ванкувер» в первом матче сыграет на выезде с «Эдмонтон Ойлерз», а «Аризона» отправится в гости к «Анахайм Дакс».

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