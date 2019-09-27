Коваленко — об отставке Мактавиша: давление было высоким, ситуацию раскачали

Глава профсоюза игроков и тренеров Андрей Коваленко высказался об увольнении главного тренера Крэйга Мактавиша из «Локомотива».

«Честно говоря, шокирован той жёсткой критикой, которой удостоился «Локомотив» за приглашение в команду тренера Крейга Мактавиша. Мне показалось, что противники клуба поставили задачу не дать Мактавишу проявить себя в КХЛ. В итоге всё завершилось быстрой отставкой.

Относительно Мактавиша могу сказать, что он, на мой взгляд, не заслужил такой критики. Примеры Майка Кинэна или Боба Хартли показывают, что тренеры с опытом работы в НХЛ в нашем хоккее абсолютно конкурентоспособны. Тем более в случае с Мактавишем — легендой североамериканского хоккея, на счету которого не один Кубок Стэнли. Любому тренеру из НХЛ нужно дополнительное время для адаптации.

В Северной Америке выступают лучшие игроки мира, там не нужно учить, доводить до ума, настраивать и так далее. В КХЛ, давайте смотреть правде в глаза, профессионализм только формируется, у нас без мата даже кобыла не тронется с места. К сожалению, этого времени на адаптацию к стране, в которой он ранее никогда не был, Мактавиш не получил.

Яковлев, по сути, был обречён принять такое решение — давление прессы было очень высоким, ситуацию раскачали. Но я не считаю приглашение Мактавиша ошибочным. За те два месяца, что он проработал в Ярославле, и команда, и вся организация увидели определённые профессиональные моменты, которые в будущем пойдут клубу только на пользу», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.