Экс-защитник «Магнитки» и «Локомотива» Денис Осипов стал игроком «Куньлуня»
Защитник Денис Осипов заключил контракт с «Куньлунь Ред Стар», информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один сезон.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
В минувшем сезоне российский защитник играл за минское «Динамо». В 43 матчах регулярного чемпионата Денис забросил три шайбы и сделал четыре результативные передачи при показателе полезности "-7" и 22 штрафных минутах.
За карьеру в КХЛ Осипов также защищал цвета ХК МВД, «Автомобилиста», «Адмирала», магнитогорского «Металлурга» и «Локомотива». В общей сложности Денис провёл 343 матча, отметившись 63 (21+43) очками при полезности "+12" и 212 минутах штрафного времени.
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