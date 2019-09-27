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«Ак Барс» сыграет с «Нефтехимиком» в альтернативной форме

«Ак Барс» сыграет с «Нефтехимиком» в альтернативной форме
Хоккей / КХЛ 0

«Ак Барс» в официальном «твиттере» клуба объявил, что матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Нефтехимиком» проведёт в альтернативной форме.

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Матч состоится 30 сентября, начало встречи — в 19:30 мск. Подопечные Дмитрия Квартальнова впервые в нынешнем сезоне сыграют в альтернативной форме.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Ак Барса».

Отмечается, что «Ак Барс» будет играть в альтернативной форме по выходным и праздничным дням в «Татнефть Арене». За основу дизайна был взят чёрный цвет, ассоциирующийся с нефтью, ключевые элементы были переведены в монохром, при этом были сохранены цвета республики и клуба.

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