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Бержевен: сообщения про обмен Друена рождаются из подвала в Торонто

Бержевен: сообщения про обмен Друена рождаются из подвала в Торонто
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен заявил, что не рассматривает возможность обмена канадского нападающего Джонатан Друена.

«Не знаю, откуда всё это взялось. Большинство этих сообщений рождается от кого-то из подвала в Торонто. Так что я не обращаю на это особого внимания.

У него были хорошие моменты, но в целом нам нужно от него больше. Это техничный игрок, он обладает талантом и умениями. В прошлом году у него была сложная концовка. Но он хорошо провёл лето, а тренировочный лагерь есть тренировочный лагерь.

Он не единственный, кто пока не находится в оптимальной форме. Я знаю, что мы говорим о Друене, но я могу назвать и несколько других имён. Но для этого и нужны сборы», — цитирует Бержевена TSN.

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