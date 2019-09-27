Кинг — о Бурдасове: для русских НХЛ — знак качества, добавляет веса в России

Бывший главный тренер «Локомотива» Дэйв Кинг поделился мнением о перспективах российского нападающего Антона Бурдасова, который пытается пробиться в состав «Эдмонтон Ойлерз», находясь в тренировочном лагере команды.

«Он долго играл в КХЛ и отличался хорошей стабильностью. Он не элитный, но всё равно хороший игрок. Если главный тренер Дэйв Типпет ищет нападающего в третье-четвёртое звено, такой игрок, как Бурдасов, может помочь. Он добросовестный, ответственный игрок, обладающий неплохим набором навыков. Он может усилить «Эдмонтон».

Для русских ребят игра в НХЛ является знаком качества, и неважно, как долго они там пробыли. В России энхаэловский опыт добавляет им веса», — цитирует Кинга Edmonton Journal.