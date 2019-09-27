Китайский клуб в третьей лиге Чехии проиграл шесть матчей с разницей шайб «-52»

Китайская команда «Чайна Голден Дрэгон», недавно дебютировавшая в третьей чешской лиге, уступила во всех шести стартовых матчах сезона с разницей шайб 9:61.

Команда, которая полностью состоит из китайских хоккеистов (за исключением трёх человек), смогла набрать одно очко за поражение в овертайме от клуба «Кралове Пишек» (5:6), но в остальных встречах потерпела полное фиаско.

Счета, с которыми «драконы» уступили соперникам, удивили чешских журналистов (0:7, 0:10, 1:11, 1:8 и 2:19). «Это полный позор!» — с таким заголовком анонсировало новость издание Blesk. В последнем матче китайской команды против «Пршибрама» (2:19) у победителей один из хоккеистов сделал восемь результативных передач, а оба гола «драконов» забили чешские легионеры — Михал Кучера и Павел Хусарик.