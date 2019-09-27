Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Торпедо НН» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Бостон» отправил Шэна в АХЛ и подписал контракт с Петровичем

«Бостон» отправил Шэна в АХЛ и подписал контракт с Петровичем
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» на официальном сайте объявил об изменениях в составе.

Подписан двусторонний однолетний контракт с опытным защитником Алексом Петровичем, ранее находившимся в клубе на пробном соглашении.

В клуб АХЛ командированы восемь человек, в том числе российский нападающий Павел Шэн. Минувший сезон 20-летний хоккеист провёл в составе «Салавата Юлаева». В сезоне-2018/19 Шэн отыграл 19 матчей в регулярном чемпионате, записав на свой счёт одну результативную передачу. В плей-офф участия не принимал.

В 2019 году хоккеист защищал цвета сборной России на молодёжном чемпионате мира. В семи матчах турнира забил три шайбы и отдал одну голевую передачу. В межсезонье Шэн расторгнул контракт с «Салаватом» и перешёл в «Бостон».

Контракт Шэна с «Салаватом» расторгнут по инициативе игрока. Клуб сохранил права
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент