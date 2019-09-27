«Бостон» отправил Шэна в АХЛ и подписал контракт с Петровичем

Клуб Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» на официальном сайте объявил об изменениях в составе.
Подписан двусторонний однолетний контракт с опытным защитником Алексом Петровичем, ранее находившимся в клубе на пробном соглашении.
В клуб АХЛ командированы восемь человек, в том числе российский нападающий Павел Шэн. Минувший сезон 20-летний хоккеист провёл в составе «Салавата Юлаева». В сезоне-2018/19 Шэн отыграл 19 матчей в регулярном чемпионате, записав на свой счёт одну результативную передачу. В плей-офф участия не принимал.
В 2019 году хоккеист защищал цвета сборной России на молодёжном чемпионате мира. В семи матчах турнира забил три шайбы и отдал одну голевую передачу. В межсезонье Шэн расторгнул контракт с «Салаватом» и перешёл в «Бостон».
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