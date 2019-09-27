Андрей Макаров продолжит карьеру в рижском «Динамо»
Как стало известно «Чемпионату», российский вратарь Андрей Макаров продолжит карьеру в рижском «Динамо». Ранее пресс-служба «Бурана» сообщила, что голкипер получил предложение из КХЛ и по этой причине покидает клуб ВХЛ.
В этом сезоне Макаров принял участие в пяти матчах регулярного чемпионата ВХЛ, в среднем за матч пропуская 2,51 шайбы и отражая 91,7% бросков.
Прошлой осенью Макаров пополнил состав «Автомобилиста», провёл три матча, в которых отразил 42 броска. Он пропускал 3,92 шайбы в среднем за матч и отражал 87,5% бросков.
Ранее Макаров защищал цвета «Куньлунь Ред Стар» и «Нефтехимика». Всего в КХЛ провёл 55 матчей, одержав 20 побед. Голкипер пропускал 2,54 шайбы в среднем за встречу и отражал 91,1% бросков.
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