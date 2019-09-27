Ержабек — о лидерстве «Витязя»: задаёмся вопросом: «Не сон ли всё это?»

Защитник «Витязя» Якуб Ержабек прокомментировал лидерство подмосковной команды в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге.
«Журналисты пока нас об этом не спрашивают. А вот сами мы в раздевалке часто задаемся вопросом: «Не сон ли всё это?» И тут же убеждаем сами себя – нет, не сон. Было очень важно, что первые матчи у нас получились. Это позволило укрепить уверенность в своих силах. А дальше – пошло-поехало.
Но мы стараемся не переоценивать этот успех. Знаете, в спорте всё очень шатко: сегодня ты на гребне волны, а завтра тебя уже смыло. Надо просто идти от матча к матчу. Работать по-прежнему и доказывать, что бороться можно с каждым.
Меня признали лучшим защитником недели? Мне об этом сказал пресс-атташе клуба. Не буду скрывать, это была приятная новость", — цитирует Ержабека пресс-служба КХЛ.
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