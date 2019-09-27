Доус: в КХЛ улучшается абсолютно всё. Ничего масштабного не строится за пару лет

Нападающий «Автомобилиста» Найджел Доус поделился мнением об изменениях в Континентальной хоккейной лиги. Канадский форвард, выступавший за сборную Казахстана, заявил, что ему нравится прогресс лиги.
«Лига становится лучше год от года во всём. Не только в плане команд и общей организации, но спонсорство, телевидение, логистика, поддержка болельщиков, судейство…
И зарплаты? Нет, они снизились. Введён же потолок зарплат. Ну а вообще ничего масштабного не строится за пару лет. Лига проделывает огромную работу, развивается из года в год, становится лучше и лучше. И мне нравятся эти перемены.
Верю, что всё идёт в правильном направлении! Думаю, улучшается абсолютно всё. Да и наша жизнь меняется. И КХЛ успешно этому соответствует», – цитирует Доуса «Собеседник».
- 27 сентября 2019
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