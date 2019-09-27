Доус — о словах Калюжного: какое убийство? Я заинтересовал детей хоккеем

Нападающий «Автомобилиста» Найджел Доус прокомментировал высказывание ассистента главного тренера «Юности» Алексея Калюжного, который заявил, что натурализация убивает мечту детей попасть в национальные команды. Канадский форвард сам был натурализован Федерацией хоккея Казахстана.
«Слушайте, если вы спросите людей в Казахстане, уверен, большинство скажут, что я принёс огромную пользу, заинтересовал детей хоккеем. Какое убийство? Дети увлекаются хоккеем, наблюдая за нами. Уверен, то же скажут и про Джеффа Плэтта. Нет, я просто не могу с таким согласиться. И я никогда не встречал этого парня, так что…
Но по поводу Казахстана скажу ещё раз, у меня отличные впечатления от времени, проведённого там, и от возможностей, которые мне дала страна. И количество людей, которые благодарили меня и говорили, что благодаря мне их дети увлеклись хоккеем, и так далее, и так далее, огромно. Так что я считаю, я помог и хоккею в стране, и игрокам, и болельщикам», — цитирует Доуса «Собеседник».
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