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Доус — о словах Калюжного: какое убийство? Я заинтересовал детей хоккеем

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Доус — о словах Калюжного: какое убийство? Я заинтересовал детей хоккеем
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Нападающий «Автомобилиста» Найджел Доус прокомментировал высказывание ассистента главного тренера «Юности» Алексея Калюжного, который заявил, что натурализация убивает мечту детей попасть в национальные команды. Канадский форвард сам был натурализован Федерацией хоккея Казахстана.

«Слушайте, если вы спросите людей в Казахстане, уверен, большинство скажут, что я принёс огромную пользу, заинтересовал детей хоккеем. Какое убийство? Дети увлекаются хоккеем, наблюдая за нами. Уверен, то же скажут и про Джеффа Плэтта. Нет, я просто не могу с таким согласиться. И я никогда не встречал этого парня, так что…

Но по поводу Казахстана скажу ещё раз, у меня отличные впечатления от времени, проведённого там, и от возможностей, которые мне дала страна. И количество людей, которые благодарили меня и говорили, что благодаря мне их дети увлеклись хоккеем, и так далее, и так далее, огромно. Так что я считаю, я помог и хоккею в стране, и игрокам, и болельщикам», — цитирует Доуса «Собеседник».

Калюжный — о натурализации: каждый паспорт режет сердце. Убийство мечты у ребят
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