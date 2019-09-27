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Лундквист: рад видеть Панарина и Какко в «Рейнджерс». Нам нужна была встряска

Лундквист: рад видеть Панарина и Какко в «Рейнджерс». Нам нужна была встряска
Хоккей / НХЛ 0

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист поделился мнением об изменениях в составе.

«Было очень приятно это видеть. Конечно, еще рано об этом говорить, но я с нетерпением жду старта сезона, чтобы начать делать шаги в верном направлении. В прошлом сезоне мы не попали в плей-офф, а после такого надо немного отвлечься, перевести дыхание, перезарядиться. После этого можно и думать о следующем сезоне.

В середине июня я знал, что следующие несколько недель будут очень важными в плане нашего дальнейшего движения. Считаю, что менеджмент проделал отличную работу, приняв хорошие решения. Конечно, тут нужна и удача, в частности в лотерее драфта, но у нас в этом плане все было хорошо. Я рад видеть в команде новых ребят Каапо Какко, Джейкоба Трубу и Артемия Панарина.

Нам нужна была эта встряска. Особенно после того, как спустя пару месяцев после начала прошлого сезона мы начали менять ребят на выборы на драфте. Для меня, как для ветерана, последние пару лет были сложными. Я бы сказал, что они повлияли на меня сильнее, чем я предполагал. Хотя в то же время я вижу большой прогресс в нашем развитии, что меня безмерно радует», — цитирует Лундквиста пресс-служба НХЛ.

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