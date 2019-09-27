КХЛ подтвердила переход Андрея Макарова в рижское «Динамо»

Российский вратарь Андрей Макаров продолжит карьеру в рижском «Динамо», сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги в «Твиттере». Ранее об этом переходе сообщал «Чемпионат». Хоккеист подписал двусторонний однолетний контракт.



В этом сезоне Макаров принял участие в пяти матчах регулярного чемпионата ВХЛ в составе «Бурана», в среднем за матч пропуская 2,51 шайбы и отражая 91,7% бросков.



Прошлой осенью Макаров пополнил состав «Автомобилиста», провёл три матча, в которых отразил 42 броска. Он пропускал 3,92 шайбы в среднем за матч и отражал 87,5% бросков.



Ранее Макаров защищал цвета «Куньлунь Ред Стар» и «Нефтехимика». Всего в КХЛ провёл 55 матчей, одержав 20 побед. Голкипер пропускал 2,54 шайбы в среднем за встречу и отражал 91,1% бросков.

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