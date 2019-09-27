Овечкин принял участие в забавном рекламном ролике

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин снялся в ролике, в котором рекламируются хоккейные клюшки.
В съёмках рекламного ролика также принял участие актёр, исполнивший роль вратаря. Он с ужасом готовится к отражению мощного щелчка российского хоккеиста, а затем с облегчением обнаруживает, что это всего лишь сон. Как только актёр ложится в кровать, в тёмной комнате появляется Овечкин, который с ухмылкой произносит шёпотом: «Продолжай спать».
Посмотреть видео ролика можно в «инстаграме» CCMHockey.
В течение сезона-2018/19 Александр поднялся на новые позиции по различным статистическим показателям. Он вышел на 13-е место по числу голов в чемпионатах (658), на четвёртое место по числу голов в большинстве (247), на седьмое место по числу победных голов (107), на четвёртое место по числу бросков (5234).
- 27 сентября 2019
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