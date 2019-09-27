Генменеджер «Миннесоты»: уверен, что Капризов приедет в НХЛ в следующем году

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин отметил, что планирует прилететь в Россию, чтобы провести переговоры с агентом нападающего ЦСКА Кирилла Капризова. 22-летний россиянин был выбран «дикарями» на драфте-2015 в пятом раунде под общим 135-м номером.



«Я собираюсь прилететь в Россию в конце ноября — начале декабря. Там встречусь с агентом хоккеиста. Пока это не точно, но планы именно такие.



Я практически уверен, что Капризов приедет в НХЛ в следующем году. У нас были продуктивные переговоры. Мы хотим видеть Капризова в составе «Миннесоты». Он хочет приехать в США, но ему потребуется время на адаптацию. Со своей стороны сделаем всё, чтобы облегчить этот переход.



Будем ли мы приобретать ещё одного хоккеиста из России? Пока рано об этом говорить. Впрочем, я считаю, что не стоит приобретать российского игрока только для того, чтобы он помогал соотечественнику с адаптацией», — приводит слова Герина The Athletic.

В «Миннесоте» бардак — уволен генменеджер. Капризову лучше оставаться в КХЛ? Фентон проработал лишь год, оставив Кириллу безграмотное письмо на русском языке.