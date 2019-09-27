Генменеджер «Миннесоты»: уверен, что Капризов приедет в НХЛ в следующем году

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин отметил, что планирует прилететь в Россию, чтобы провести переговоры с агентом нападающего ЦСКА Кирилла Капризова. 22-летний россиянин был выбран «дикарями» на драфте-2015 в пятом раунде под общим 135-м номером.
«Я собираюсь прилететь в Россию в конце ноября — начале декабря. Там встречусь с агентом хоккеиста. Пока это не точно, но планы именно такие.
Я практически уверен, что Капризов приедет в НХЛ в следующем году. У нас были продуктивные переговоры. Мы хотим видеть Капризова в составе «Миннесоты». Он хочет приехать в США, но ему потребуется время на адаптацию. Со своей стороны сделаем всё, чтобы облегчить этот переход.
Будем ли мы приобретать ещё одного хоккеиста из России? Пока рано об этом говорить. Впрочем, я считаю, что не стоит приобретать российского игрока только для того, чтобы он помогал соотечественнику с адаптацией», — приводит слова Герина The Athletic.
- 27 сентября 2019
-
18:52
-
18:38
-
18:23
-
18:08
-
17:37
-
17:31
-
17:16
-
16:51
-
16:28
-
16:16
-
16:00
-
15:35
-
15:27
-
15:15
-
14:56
-
14:23
-
14:00
-
13:44
-
13:20
-
13:10
-
13:02
-
12:40
-
12:25
-
12:02
-
11:44
-
11:25
-
11:01
-
10:33
-
10:15
-
10:00
-
09:31
-
09:27
-
09:11
-
09:00
-
08:00