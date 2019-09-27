Шевченко: предложи Виртанен подраться, я бы согласился

Нападающий «Барыса» Дмитрий Шевченко подвёл итоги выездного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (2:1).
«Была упорная борьба, хорошо, что выиграли. Начали неважно, потом удаления пошли. Чуть перестроились и довели дело до победы.
Конечно, всегда есть над чем работать, что подправить. Постараемся продолжить победную серию при своих болельщиках. Эпизод с Виртаненом не вспоминал, тогда был обычный всплеск эмоций. Может быть, если бы он предложил подраться, я бы, наверное, согласился», — сказал хоккеист в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Бурковым.
Подопечные Петериса Скудры открыли счёт в середине первого периода стараниями Ессе Виртанена. Гости восстановили равновесие спустя две минуты благодаря точному броску Даррена Дица. Второй период завершился без результативных бросков, а на 52-й минуте Корбан Найт забросил вторую шайбу в ворота челябинского клуба.
- 27 сентября 2019
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