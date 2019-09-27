Лайне подписал новый контракт с «Виннипегом» с зарплатой $ 6,75 млн в год

Нападающий Патрик Лайне заключил новый контракт с «Виннипег Джетс», информирует официальный сайт канадского клуба. Скандинавский хоккеист находился в статусе ограниченно свободного агента.



Финский форвард поставил подпись под двухлетним договором на общую сумму $ 13,5 млн (среднегодовая зарплата составит $ 6,75 млн). Ранее хоккеист находился в Швейцарии, где тренировался в составе «Берна». Главным тренером этого клуба является бывший наставник «Торпедо» Кари Ялонен, а единственный финский игрок в команде — экс-защитник московского «Динамо» Миика Койвисто.

В минувшем сезоне 21-летний Лайне провёл 82 матча в регулярном чемпионате, забросив 30 шайб и отдав 20 результативных передач при показателе полезности «–24». В шести матчах плей-офф форвард набрал 4 (3+1) очка.