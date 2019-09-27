Скабелка: «Барыс» и «Трактор» начали сезон приблизительно в одинаковых условиях
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка поделился впечатлениями от выездного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (2:1).
«Мы и «Трактор» приблизительно в одинаковых условиях начали чемпионат. Пару игр сыграли дома, потом поехали на Дальний Восток. У «Трактора» было на две игры больше, и могу сказать, что это очень непросто. У нас тоже на выезде восьмая игра подряд, учитывая, что мы играли в Алма-Ате, а не в Нур-Султане.
Игра была равная, по накалу очень серьёзная. Где-то «Трактор» больше доминировал, где-то мы перехватывали инициативу, и нам повезло чуть больше. Спасибо ребятам за этот матч. Почему не сыграл Хелука? Это наше решение», — передает слова тренера корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.
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- 27 сентября 2019
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