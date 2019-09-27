Ержабек: у Овечкина и Кузнецова не было зазнайства. Вели себя без звёздных манер

Защитник «Витязя» Якуб Ержабек вспомнил период пребывания в Национальной хоккейной лиге в составе «Вашингтон Кэпиталз».



«Об этом клубе я могу сказать только самые хорошие слова. Отличный коллектив: руководство, менеджмент, игроки. В «Вашингтоне» не было никакой разницы, выступаешь ли ты в ведущих звеньях или выходишь на замену. Все относились друг к другу как к хоккеистам основы. В России «Вашингтон» знают, прежде всего, по игре Алекса Овечкина и Евгения Кузнецова. Так вот, у них никакого зазнайства тоже не было. Они вели себя как равные с равными, без звёздных манер», — приводит слова Ержабека официальный сайт КХЛ.

В прошлом сезоне «Вашингтон» вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил «Каролине Харрикейнз» со счётом 3-4.