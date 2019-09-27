Лундквист: Панарин именно такой, каким его разрекламировали

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист оценил российского нападающего Артемия Панарина.



«Что ж, Панарин именно такой, каким его разрекламировали. Я знаю, что это мастер, но прикольно теперь видеть это каждый день на тренировках. Будет важно, чтобы лидеры вели ребят за собой. Учитывая, что у нас будет много молодёжи. Да и группа русских ребят у нас будет. Думаю, что Панарин очень поможет «Рейнджерс».



Что касается меня, то я хочу достичь уровня, на котором был в первые пару месяцев прошлого сезона, и сохранять его. Хочу играть и помогать команде одержать больше побед, чем в прошлом году. Таков главный фокус, это основная задача. Да и я сам чувствую себя хорошо. Знаю, что моя игра на месте», — приводит слова Лундквиста официальный сайт НХЛ.

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