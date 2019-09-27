Бурдасов тренируется в одном звене с Макдэвидом
«Эдмонтон Ойлерз» продолжает подготовку к предсезонному матчу Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз».
Как сообщает пресс-служба «Ойлерз» в «Твиттере», российский нападающий Антон Бурдасов тренировался в первом звене с Коннором Макдэвидом и Джеймсом Нилом. В предыдущем матче, с «Виннипег Джетс» (5:3), Бурдасов набрал первое очко в составе «нефтяников», отметившись голевой передачей. Россиянин находится на просмотровом контракте.
В прошедшем сезоне 28-летний Бурдасов отыграл 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за уфимский «Салават Юлаев» и набрал 31 (19+12) очко. Кроме того, он заработал показатель полезности «-15» и 114 штрафных минут. В плей-офф на счету игрока два матча, в которых он заработал показатель полезности «-2».
Журналист Sportsnet: у Бурдасова пятизвёздочный бросок с кистей
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