Найт — о матче с «Трактором»: очень важная победа, соперник хорошо играет дома

Нападающий «Барыса» Корбан Найт поделился мнением о матче с «Трактором» (2:1), в котором ему удался победный гол.
«Хороший матч, и важно, что он закончился нашей победой. «Трактор» — сильный соперник, хорошо играет дома. Но мы сегодня очень сильно отработали, и вратарь сыграл выше всяких похвал. В третьем периоде мы забросили нужную шайбу и в итоге смогли выиграть матч.
Если говорить, как я забил победный гол, то для начала отмечу отличную игру Джесси Блэкера, он смог отвоевать шайбу и начал эту атаку. Потом Ииро Пакаринен нанёс хороший бросок, а я уже смог подправить шайбу в ворота.
Очень хорошо, что выиграли у «Трактора» оба матча. На прошлой неделе мы смогли победить дома и поняли, что соперник жёстко играет. Знали, что нас теперь ждёт крайне тяжёлый матч на выезде. Так что эта победа очень важна для «Барыса», — приводит слова Найта официальный сайт КХЛ.
- 27 сентября 2019
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