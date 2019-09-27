Никитин: ЦСКА не стал ничего менять по сравнению с первым матчем с «Торпедо»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился эмоциями после выездного матча с «Торпедо» (3:0).



«Хороший матч получился. Очень здорово сыграли вратари. Матч был похож на тот, что состоялся пару недель назад. Мы сегодня реализовали моменты и довольны победой. По сравнению с первой встречей не стали ничего менять, просто попросили ребят кое-что скорректировать. Мы всегда отталкиваемся от собственных действий. Если вы не в состоянии контролировать собственную игру, то не сможете контролировать игру соперника. Чем был продиктован выбор вратаря? У нас был план на выездную серию», — сказал Никитин на пресс-конференции после матча.

ЦСКА продлил победную серию до шести матчей, «Торпедо» проиграло впервые за три встречи. 1 октября «армейцы» встретятся со «Спартаком», а команда Дэвида Немировски 29 сентября примет в Нижнем Новгороде «Сочи».