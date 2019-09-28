Тарасенко вывел «Сент-Луис» вперед в матче с «Вашингтоном»

«Сент-Луис Блюз» в предсезонном матче НХЛ принимает «Вашингтон Кэпиталз». В середине второго периода счёт 3:2.

Действующие обладатели Кубка Стэнли уступали 0:2, но смогли отыграться и даже выйти вперёд благодаря голу Владимира Тарасенко. Это первый результативный балл российского нападающего в предсезонных матчах НХЛ.

Новый сезон в регулярном чемпионате НХЛ стартует в ночь на 3 октября мск.

В сезоне 2018/19 Владимир впервые в своей карьере выиграл Кубок Стэнли, а также Приз Кларенса Кэмпбелла.

Тарасенко за свою карьеру в НХЛ провёл 497 матчей, в которых забил 211 голов.