«Вашингтон» без Овечкина проиграл в гостях «Сент-Луису», у Кузнецова передача

«Сент-Луис Блюз» победил «Вашингтон Кэпиталз» в предсезонном матче НХЛ. Встреча состоялась на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и завершилась со счётом 4:3 (1:2, 3:0, 0:1) в пользу хозяев.

Главным героем встречи стал нападающий «Сент-Луиса» Джейден Шварц, который набрал 4 (1+3) очка. Голами в составе победителей также отметились форварды: Брэйден Шенн, Владимир Тарасенко и Тайлер Бозак.

Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов провёл на льду 20 минут 38 секунд, нанёс один бросок в створ ворот и отметился результативной передачей. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин участия в матче не принимал.

Видео гола Бойда с передачи Кузнецова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.