«Лос-Анджелес» обыграл «Вегас», Ковальчук очков не набрал

«Лос-Анджелес Кингз» победил «Вегас Голден Найтс» в предсезонном матче НХЛ. Встреча состоялась на арене «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе и завершилась со счётом 3:2 (2:0, 0:0, 1:2) в пользу гостей.
Авторами голов в составе победителей стали Майкл Амадио, Алекс Иафалло и Кайл Клиффорд. Голкипер «Кингз» Джонатан Куик отразил 40 бросков из 42. У «Вегаса» заброшенными шайбами отметились Пол Штястны и Брейден Макнэбб.
Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провёл на льду 16 минут 9 секунд, нанёс три броска в створ ворот и не отметился результативными действиями.
Ковальчук вернулся в Национальную хоккейную лигу перед сезоном-2018/19, выбрав предложение трёхлетнего контракта с «Лос-Анджелес Кингз». С сезона-2013/14 форвард выступал за СКА, в составе которого дважды завоевал Кубок Гагарина и один раз выиграл регулярный чемпионат КХЛ. В составе сборной России форвард выиграл ОИ-2018, а также стал чемпионом мира.
- 28 сентября 2019
-
08:32
-
08:00
-
07:48
-
07:22
-
07:04
-
06:58
-
05:54
-
05:28
-
04:43
-
04:33
-
03:47
-
00:47
-
00:00
- 27 сентября 2019
-
23:31
-
23:20
-
22:53
-
22:41
-
22:19
-
21:49
-
21:34
-
21:16
-
20:44
-
20:39
-
20:31
-
20:27
-
20:10
-
20:00
-
19:34
-
19:29
-
19:15
-
18:52
-
18:38
-
18:23
-
18:08
-
17:37