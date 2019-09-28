«Лос-Анджелес» обыграл «Вегас», Ковальчук очков не набрал

«Лос-Анджелес Кингз» победил «Вегас Голден Найтс» в предсезонном матче НХЛ. Встреча состоялась на арене «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе и завершилась со счётом 3:2 (2:0, 0:0, 1:2) в пользу гостей.

Авторами голов в составе победителей стали Майкл Амадио, Алекс Иафалло и Кайл Клиффорд. Голкипер «Кингз» Джонатан Куик отразил 40 бросков из 42. У «Вегаса» заброшенными шайбами отметились Пол Штястны и Брейден Макнэбб.

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провёл на льду 16 минут 9 секунд, нанёс три броска в створ ворот и не отметился результативными действиями.

Ковальчук вернулся в Национальную хоккейную лигу перед сезоном-2018/19, выбрав предложение трёхлетнего контракта с «Лос-Анджелес Кингз». С сезона-2013/14 форвард выступал за СКА, в составе которого дважды завоевал Кубок Гагарина и один раз выиграл регулярный чемпионат КХЛ. В составе сборной России форвард выиграл ОИ-2018, а также стал чемпионом мира.