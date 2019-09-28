Бэбкок — об отсутствии капитана в «Торонто»: мы решаем этот вопрос
Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок поделился мнением об отсутствии капитана в команде. Этот пост остаётся вакантным с февраля 2016 года, когда команду покинул защитник Дион Фанёф.
«Состоялось совещание руководства, где мы очень много времени посвятили этому вопросу. Мы встречались с лидерами команды. То есть сделали всё возможное. Мы решаем этот вопрос и давно планировали его решить.
Мы давно занимаемся этой проблемой, пытаемся решить её вместе. У нас есть хорошие игроки, хорошие люди, достойная группа лидеров. В конечном итоге у нас будет группа лидеров, в которой будут не только те, кто носит нашивки», — приводит слова Бэбкока пресс-служба лиги.
Главный тренер «Торонто» прокомментировал инцидент с Мэттьюсом
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