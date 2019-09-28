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Возьмёт ли «Магнитка» реванш у «Витязя», а «Динамо» — у СКА и другие матчи дня

Возьмёт ли «Магнитка» реванш у «Витязя», а «Динамо» — у СКА и другие матчи дня
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 28 сентября, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоится восемь матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги

«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результататы следующих встреч:

— «Амур» — «Сибирь»;
— «Йокерит» — «Автомобилист»;
— «Ак Барс» — «Куньлунь Ред Стар»;
— «Нефтехимик» — «Динамо» Мн;
— «Северсталь» — «Салават Юлаев»;
— «Авангард» — «Спартак»;
— «Витязь» — «Металлург»;
— СКА — «Динамо» М.

Принять участие в опросе также можно в PlayBuzz.

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве.

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