Возьмёт ли «Магнитка» реванш у «Витязя», а «Динамо» — у СКА и другие матчи дня

Сегодня, 28 сентября, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоится восемь матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги

«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результататы следующих встреч:



— «Амур» — «Сибирь»;

— «Йокерит» — «Автомобилист»;

— «Ак Барс» — «Куньлунь Ред Стар»;

— «Нефтехимик» — «Динамо» Мн;

— «Северсталь» — «Салават Юлаев»;

— «Авангард» — «Спартак»;

— «Витязь» — «Металлург»;

— СКА — «Динамо» М.

Принять участие в опросе также можно в PlayBuzz.

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве.