Нападающий «Виннипега» съел пакетик с горчицей прямо во время матча

Нападающий «Виннипег Джетс» Марк Летестю оказался в центре необычного эпизода в предсезонном матче с «Эдмонтон Ойлерз» (3:5). Ранее ветеран заключил с «реактивщиками» однолетний контракт на $ 700 тыс.



34-летний хоккеист, находясь на скамейке запасных, выдавил в рот и съел целый пакетик горчицы. Позднее стало известно, что врачи команд Национальной хоккейной лиги держат под рукой горчицу, поскольку она помогает предотвращать появление судорог.

Посмотреть видео эпизода с участием Летестю можно в «Твиттере».



В составе «Джетс» авторами голов стали Клинстон Франклин, Такер Пулман, Гэбриэд Бурк. За «Ойлерз» забили Томаш Юрчо (дважды), Коннор Макдэвид, Этан Беар (дважды).



Новый сезон в НХЛ стартует 3 октября.