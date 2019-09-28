Нападающий «Виннипега» съел пакетик с горчицей прямо во время матча
Нападающий «Виннипег Джетс» Марк Летестю оказался в центре необычного эпизода в предсезонном матче с «Эдмонтон Ойлерз» (3:5). Ранее ветеран заключил с «реактивщиками» однолетний контракт на $ 700 тыс.
34-летний хоккеист, находясь на скамейке запасных, выдавил в рот и съел целый пакетик горчицы. Позднее стало известно, что врачи команд Национальной хоккейной лиги держат под рукой горчицу, поскольку она помогает предотвращать появление судорог.
Посмотреть видео эпизода с участием Летестю можно в «Твиттере».
В составе «Джетс» авторами голов стали Клинстон Франклин, Такер Пулман, Гэбриэд Бурк. За «Ойлерз» забили Томаш Юрчо (дважды), Коннор Макдэвид, Этан Беар (дважды).
Новый сезон в НХЛ стартует 3 октября.
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