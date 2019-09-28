Мэттьюс — о хулиганском поступке: я совершил ошибку, мне преподали урок

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс поделился мнением о хулиганском поступке, который он совершил.
Как сообщалось ранее, хоккеист в состоянии алкогольного опьянения пытался залезть в машину охранника жилого комплекса. Сотрудница, которая находилась в машине, заявила, что Мэттьюс в компании друзей дёргал ручку двери, чтобы посмотреть, как она отреагирует. Спустя несколько дней девушка подала заявление в полицию.
«Это непросто, но смотрю на случившееся как на урок, который мне преподали. Стараюсь усвоить его и жить нынешним днём. И стремлюсь к тому, чтобы психологически заблокировать случившееся. Необходимо работать, а значит, мне надо каждый день приходить на каток.
У меня замечательный отношения с «Торонто». Я совершил ошибку и признаю это. Все ошибаются. Мы говорили об этом, стараемся разобраться в случившемся, но я бы сказал, что в наших отношениях всё в порядке», — приводит слова Мэттьюса официальный сайт НХЛ.
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